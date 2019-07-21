البحرية الأمريكية تحذر السفن العابرة لمضيق هرمز والخليج

2019/07/21 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #الإدارة_البحرية بوزارة #النقل الأمريكية، عن إصدارها تحذيراً للسفن العابرة لمضيق #هرمز وبحر #الخليج، على خلفية حادثة احتجاز #الحرس_الثوري الإيراني ناقلتي #نفط قرب #المضيق، يوم الجمعة الماضي.[…]

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