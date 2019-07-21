2019/07/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمنع تكرار ازمة الفيضانات..



موارد ذي قار تستعد مبكراً للشتاء المقبل

باشرت دوائر وزارة الموارد المائية في محافظة ذي قار بتنفيذ عدد من

مشاريع الصيانة والتاهيل للسدود والنواظم لمنع تكرر ازمة الفيضانات

في موسم الشتاء المقبل .

وقال مدير مركز انعاش الاهوار في ذي قار عدنان عبد الله ، ان

الوزارة تعمل حاليا على صيانة السدود ومعالجة المناطق المتاكلة منها

وتنظيم مؤخر سد البدعة وحتى قضاء الاصلاح مرورا بقضاء الدواية .

واضاف ان العمل تضمن كذلك معالجة السدود المتاكلة على الانهار في

اقضية الجبايش والدواية والفهود وسوق الشيوخ

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