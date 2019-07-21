المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة مطار بغداد

2019/07/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الحكومية المشكلة لتسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية عن مطار بغداد، المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة المطار وفك الاختناقات المرورية.

وقال

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