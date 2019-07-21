تقارير: الاتحاد الأرجنتيني يبعث رسالة اعتذار من ميسي إلى ”كونميبول“

2019/07/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت تقارير صحفية عن وجود رسالة جديدة من النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إلى اتحاد كرة القدم في

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