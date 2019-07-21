2019/07/21 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق: ارتفاع قليل في درجات الحرارة وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: ارتفاع قليل في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: ارتفاع قليل في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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