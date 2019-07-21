تسلق “جبال الألب” أحدث طرق إعداد أوجسبورج الألماني للموسم المقبل

2019/07/21 | 10:58

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متابعة:سومر نيوز

لجأ السويسري مارتين شميت المدير الفني لفريق أوجسبورج الألماني إلى طريقة جديدة؛ تهدف إلى رفع معدلات ا...

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