2019/07/21 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختطاف 4 أتراك في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
تعرض أربعة مواطنين يحملون الجنسية التركية، لعملية اختطاف في ولاية إلورين النيجرية.
وأوضحت وكالة الأنا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اختطاف 4 أتراك في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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