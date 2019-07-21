اختطاف 4 أتراك في نيجيريا

2019/07/21 | 10:58

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بغداد :سومر نيوز

تعرض أربعة مواطنين يحملون الجنسية التركية، لعملية اختطاف في ولاية إلورين النيجرية.

وأوضحت وكالة الأنا...

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