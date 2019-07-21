امانة بغداد تنذر المتجاوزين في الكرادة 72 ساعة

2019/07/21 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الأحد، عن إنذار المتجاوزين في الكرادة وسط العاصمة 72 ساعة فقط لازالة التجاوزات.وذكر بيان للأمانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ملاكاتها في بلدية الكرادة بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها عن الارصفة والشارع ولمدة ثلاثة ايّام […]

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