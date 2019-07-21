انذار لمدة 72 ساعة لـ ’’متجاوزين’’ في الكرادة

2019/07/21 | 11:00

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد (21 تموز 2019) إنذار المتجاوزين في منطقة الكرادة، وسط العاصمة، 72 ساعة فقط لإزالة التجاوزات.

وذكرت الأمانة في بيان لها، أن "ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها عن الارصفة والشارع".

وأوضحت، أنها أمهلت المتجاوزين "ثلاثة ايّام فقط وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم كلفة الاضرار".

بغداد اليوم-بغداد

ردت وزارة العدل، الأحد، 21 تموز، 2019، على تقرير تحدث عن محاولة نزيلات الانتحار في سجن الرصافة السادسة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريقا من قسم الرصد التابع لوزارة العدل، أجرى زيارة ميدانية الى سجن

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الأحد، 21 تموز، 2019، حالة الطقس لمدة 5 أيام فيما اشارت الى ان عدد من المناطق ستسجل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان درجات الحرارة سترتفع قليلاً اليوم الاحد لتسجل في ب

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن احياء احدى اهم جسور حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا (25كم شمال شرقي بعقوبة) حارث الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة بد

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