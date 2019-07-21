2019/07/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC رفض عضو تحالف الفتح كاظم عبد الحسين، اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ضد الحشد الشعبي قائلا إنها “مرفوضة”، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تُحاول تشويه سمعة الحشد من خلال ادوات تمتلك داخل العراق.وقال عبد الحسين للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الحشد الشعبي اثبت وجوده الوطني في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يهاجم العبادي ويضع تصريحاته بشأن الحشد في “الاطار الأمريكي” المركز الخبري الوطني.

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