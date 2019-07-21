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شاهد بالفيديو.. ارسال مرضى السرطان والامراض المستعصية الى تركيا للعلاج #المربد


شاهد بالفيديو.. ارسال مرضى السرطان والامراض المستعصية الى تركيا للعلاج #المربد
2019/07/21 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: fSsHQrj9Xsc

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