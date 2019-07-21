2019/07/21 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) صور لــ لافتات توعوية تدعو الشباب العراقي بعدم الانتحار والتفكير بعواقب هذا الفعل حيث تم إطلاق هاشتاغ تحت مسمى (جرعة_حب) .هذا وشهدت البلاد في الأونة الأخيرة سلسلة غير متناهية من محاولات الإنتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى ضغوط نفسية .وتأتي هذه الأفعال نتيجة عدم توافر فرص للعمل، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة الانتحار تقلق الشارع العراقي ..ولافتات توعوية ضدها +(صور) النعيم نيوز.

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