حكومتا العراق وسوريا تصلان إلى مراحل متقدمة بشأن افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي

2019/07/21 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، أن حكومتي سوريا والعراق وصلتا إلى مراحل متقدمة بشأن افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي بين البلدين.

ونفى المصدر ما تم تداوله من أنباء عن مباحثات بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لافتتاح معبر جديد بين العراق وسوريا مشددا على أن ذلك عار عن الصحة.

وأكد أن الحكومتين العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال والعمل جار على ذلك، وأنهما وصلتا إلى مراحل متقدمة في هذا الاتجاه.

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