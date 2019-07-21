صحيفة بريطانية: 40 داعشيا اجنبيا عادوا الى استراليا

2019/07/21 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الصنداي تلغراف البريطانية، الاحد، أن 40 استراليا كانوا قد فروا للانضمام لعصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا قد عادوا الى بلادهم .ونقل التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ عن مسؤولون استراليين قولهم إن ” اولئك العناصر يشكلون قلقا امنيا للسلطات هناك “.واضافت الصحيفة أن “اولئك هم من بين 230 استراليا […]

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