دولة القانون تنصح الحكمة: الملايين لن يغيروا قناعة مجلس البصرة

2019/07/21 | 11:30

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بغداد :سومر نيوز

قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي اليوم الأحد، إنهُ لا يمكن أن يخرج تيار الحكمة بتظ...

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