عُمان تحث إيران على الافراج عن الناقلة البريطانية وتدعو لهذا الأمر

2019/07/21 | 11:30

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متابعة :سومر نيوز

حثت سلطنة عمان، اليوم الاحد، الجمهورية الاسلامية الايرانية على الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية الم...

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