الفتح يهاجم العبادي ويضع تصريحاته بشأن الحشد في

2019/07/21 | 11:30

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بغداد :سومر نيوز

رفض عضو تحالف الفتح كاظم عبد الحسين، اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ضد الحشد ال...

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