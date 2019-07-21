2019/07/21 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة الاتحادية، الاحد، تفتيش منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد، فيما اكدت ان عمليات التطهير والتفتيش مستمرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة الاتحادية التي تشارك بعمليات التطهير ضمن ارادة النصر والمسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 42 بالحشد والاتحادية ينهيان تفتيش منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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