“بالوثائق”.. بينهم مسؤول وشيخ قبيلة افريقية.. العراق يفرض عقوبات على 5 اشخاص من “دولة مالي”!!

2019/07/21 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، قراراً يقضي يتجميد اموال 5 اشخاص يحملون جنسية دولة مالي، وذلك لتورطهم بالعمل مع تنظيم داعش في افريقيا.

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