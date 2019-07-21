2019/07/21 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألمح تقرير في الإذاعة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إلى أن إسرائيل قد تكون الطرف الذي شن الهجوم الجوي على معسكر للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.وقال مراسل الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية، جامي حوجي، إن تقريرا عن الهجوم تم بثه في قناة “العربية” قبل يومين، يتحدث عن غارات وقعت على معسكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذاعة الجيش الاسرائيلي تلمح إلى وقوف الكيان وراء قصف مقر الحشد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إذاعة الجيش الاسرائيلي تلمح إلى وقوف الكيان وراء قصف مقر الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).