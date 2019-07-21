اعتقال 14 مطلوبا بقضايا مختلفة في ديالى

2019/07/21 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن المتحدث بأسم قيادة شرطة ديالى، العميد غالب العطية، الأحد، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات الامنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مفارز من مكافحة اجرام ديالى ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة وهبهب وخانقين وفوج طوارئ ديالى النموذجي، تمكنت من القاء القبض على 14 مطلوبا خلال الثلاثة ايام الماضية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".واوضح، ان "المراكز الامنية في المحافظة تواصل عملها الامني في تنفيذ الاوامر القضائية بحق المطلوبين للقضاء من أجل فرض الامن والاستقرار في المحافظة".انتهى

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