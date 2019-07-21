2019/07/21 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لشؤون الهجرة بالسفارة العراقية في طهران "فراس مجيد" إن العراق يتطلع لافتتاح قنصلية له في مدينة إيلام (غرب ايران) وذلك نظرا للحجم الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا.. قنصلية للعراق تفتتح بمدينة إيلام غربي ايران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا.. قنصلية للعراق تفتتح بمدينة إيلام غربي ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).