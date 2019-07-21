النزاهة تضبط تلاعباً بقوائم 1726 أجيراً محالاً لعقدٍ في بلدية الحلة

2019/07/21 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، الاحد، عن ضبط معاون شؤون الخدمات في مديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيامه بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تحويل أكثر من (1700) من الأُجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة أنَّ “فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة بلديَّة الحلة – قسم الخدمات، تمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍّ، من ضبط معاون شؤون الخدمات في البلديَّة؛ لثبوت تلاعبه بقوائم تحويل (1726) أجيراً إلى عقود”، مبينة أن “المُتَّهم أضاف أسماءً من غير الأجراء العاملين سابقاً في مديريَّة البلديَّة؛ لغرض تحويلهم إلى عقودٍ، فضلاً عن قيامه بوضع أسماءٍ وهميَّةٍ لأجراء سابقين على أساس أنه تمَّ إنهاء خدماتهم واستبدالهم بأسماءٍ جديدةٍ”.

وأشارت الدائرة إلى أن “التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن تشغيل أكثر من (250) شخصاً في البلديَّة تمَّ جلبهم عن طريق المُتَّهم، لافتةً إلى ضبط نسخةٍ طبق الأصل من الأوليات الخاصَّة بتحويل الأجراء إلى عقودٍ”.

وأضافت إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

يُشارُ إلى أن الهيأة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن ضبط مُوظَّفين في صحَّة بابل؛ لقيامهما بإضافة قرابة (1000) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.

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