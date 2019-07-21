صحيفة عبرية: إسرائيل ترفع درجة استعدادها تحسبا لاستهداف سفنها

2019/07/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن تل أبيب اتخذت إجراءات جديدة إثر احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية، تحسبا لاستهداف سفنها التجارية أو العسكرية، أو الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.وكشفت “هآرتس” أن إسرائيل تتخذ خطوات مختلفة لمواجهة “التهديدات” من هذا النوع في البحار وطرق الملاحة البحرية المختلفة، القريبة من إسرائيل والبعيدة عنها.كما كشفت أيضا أن طاقما […]

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