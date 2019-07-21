امانة بغداد تمهل المتجاوزين في الكرادة 72 ساعة فقط

2019/07/21 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … امهلت امانة بغداد، اليوم الاحد، المتجاوزين في الكرادة 72 ساعة فقط لرفع التجاوزات. وقالت الامانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بإنذار المتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها عن الارصفة […]

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