جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غداً

2019/07/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتنشر اليكم وكالة النبأ للأخبار، اليوم الاحد، جدول مفصل عن رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غداً الاثنين.

ويتضمن الجدول الرحلات المغادرة والقادمة عبر الخطوط الجوية العراقية لمختلف المحافظات العراقية وانحاء العالم، الى جانب جدول رحلات الشركة للعمرة.

وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية، وتعتبر أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق.انتهى/س

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