الأسد لبوتين: نقدر عالياً بسالة الأبطال الروس في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية

2019/07/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية

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