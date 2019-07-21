محترف نفط الوسط المغربي زكريا الاسماعيلي : الدوري العراقي صعب واللاعب العراقي موهوب

2019/07/21 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورس محمد – SPORT NOW بين لاعب نفط الوسط زكريا الاسماعيلي ان تقديمه لمستوى مميز كان كفيل بتجديد عقده مع الفريق لموسم آخر ووعد جمهور الفريق بتقديم الأفضل الموسم القادم .المحترف المغربي في صفوف الفريق قال في تصريح ل sport now : الدوري العراقي صعب بحكم صعوبة التوقع بنتيجة المباراة واغلب الفرق

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