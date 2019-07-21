صادقون : لائحة العقوبات الامريكية تستهدف الحشد بشكل مباشر

2019/07/21 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اكدت كتلة صادقون النيابية ان اداراج الجانب الامريكي بعض الشخصيات التي ساهمت مع الحشد على لائحة العقوبات يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلية للعراق والحكومة واستهدافا للعملية السياسية برمتها.

وقال النائب عن الكتلة احمد الكناني في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاحد، ان “ادراج بعض الشخصيات على لائحة العقوبات الاميركية جاء بسبب الموقف الرافض، للسياسة الاميركية خاصة ان هناك شخصيات ساهمت مع الحشد الشعبي في قتال الارهاب”، مبينا أن “فرض العقوبات على بعض الاسماء الحشدية يعد استهدافا للحشد الشعبي الذي وقف ضد المشروع الاميركي في العراق والمنطقة”.

وأضاف، ان “ادراج بعض السياسيين على لائحة العقوبات ورغم الفساد والنقاط المؤشرة عليهم الا انه يعد ايضاً استهدافا للعملية السياسية، خاصة ان هناك مجلس مكافحة الفساد وحكومة عراقية تستطيع محاسبة المفسدين”، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بموقف حازم ازاء التدخلات السافرة للادارة الاميركية في الشأن الداخلي العراقي، وفي حال كانت هناك شخصيات فاسدة فأن الحكومة هي الاولى بمحاسبة هذه الشخصيات”.

واوضح الكناني، أن “الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية، ولكن اميركا تحاول اعطاء رسالة للعالم ان الحشد لاينتمي الى تلك المنظومة”، مشيرا إلى أن “جلسة البرلمان يوم امس تم خلالها جمع تواقيع لرفض التدخلات الاميركية وادراج الشخصيات التي قاتلت الارهاب على لائحة العقوبات لكن رفض العراق لهذه الممارسات لايعني تبرئة الفاسدين من ذنوبهم بل هو رفض التدخل بعمل الحكومة التي تمتلك الحق في محاسبة الفسدين دون غيرها”.

KKK

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