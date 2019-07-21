علماء يدعون لتصنيف السمنة ضمن الامراض المزمنة

2019/07/21 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد علماء، أن السمنة يجب أن تصنف على أنها مرض أو حالة مزمنة على غرار الربو أو الصرع، لتشجيع الناس على التقدم للحصول على العلاج.وتظهر الأبحاث أن وزن الناس يتأثر بكل من علم الوراثة والبيئة المحيطة.وفي المجلة الطبية البريطانية، كتب الباحثان جون ويلدنغ من جامعة ليفربول، وفيكي موني المدير التنفيذي للتحالف الأوروبي […]

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