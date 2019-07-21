سلاح الجو التركي يواصل غاراته على العمال الكردستاني شمالي العراق

2019/07/21 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، أن سلاح الجو التركي شن غارة على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بالتوازي مع عملية المخلب.وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المقاتلات التركية شنّت غارة ضد تنظيم PKK في منطقة متينا شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب”.وأوضحت أن “الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للتنظيم”.وفي 27 […]

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