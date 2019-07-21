2019/07/21 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، الأحد، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الموصل تصدق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها الذي يبلغ عامين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق الموصل تصدق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها الذي يبلغ عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).