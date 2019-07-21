2019/07/21 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ضبط كاميرات مراقبة بحوزة مسافر اجنبي في جمرك مطار البصرة الدولي.وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى، انه “تم ضبط كاميرات مراقبة في مطار البصرة الدولي حاول مسافر صيني الجنسية ادخالها للبلد خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.واضافت الهيئة، ان “مطار بغداد الدولي قام ايضا بضبط مخالفتين احدها ادوية والأخرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:ضبط كاميرات مراقبة بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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