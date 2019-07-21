امرأة تقتل نجل زوجها “بعمر سنتين” بضربه بالحائط

2019/07/21 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من

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