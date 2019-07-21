2019/07/21 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت هيئة المنافذ الحدودية ، مسافرين يحملون الجنسية الإيرانية بحوزتهم جوازات سفر إيرانية مزورة إلى القضاء في مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة , إنه ” تم ضبط المسافرين واللذان كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين بحوزتهم “جوازات سفر إيرانية مزوره” ، وبعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء في مطار بغداد النعيم نيوز.

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