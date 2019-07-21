2019/07/21 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات لحفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وصفه البعض بـ”الأسطوري”.وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حضور عدد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزراء في الحكومة.وحرص مشاهير الفن العرب والعالميون على الحضور من بينهم الفنانات نانسي عجرم وأليسا وهيفاء وهبي والمغني اللبناني عاصي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاهير عرب وعالميون في حفل زفاف نجل المصمم العالمي إيلي صعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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