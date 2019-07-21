2019/07/21 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركزالحبري الوطني كشف قيادي سابق في “الجيش الحر”، الاحد، عن مخطط للولايات المتحدة لتدريب اكثر من 65 الف عنصر من المجاميع المسلحة ونشرهم على الحدود السورية العراقية، مشيرا الى ان تلك القوات ستوكل اليها حماية المصالح الاميركية.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير اطلع عليه المركز الخبري الوطني عن القيادي أبو أنس الحريري، إنه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولي اميركا تعتزم نشر 65 ألف مسلح قرب الحدود المركز الخبري الوطني.

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