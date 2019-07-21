دولة القانون يستنكر استهداف مقر الحشد الشعبي ويعتبرها أنتهاك للسيادة العراقية

2019/07/21 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … استنكر ائتلاف دولة القانون , اليوم الاحد, القصف الامريكي لمعسكر الشهداء التابع لمقرات الحشد الشعبي شمالي بغداد .وقال المتحدث بأسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري “نرفض أي عدوان أو أنتهاك للسيادة العراقية من قبل أي طرف أو جهة كانت “.ادناه نص البيان :- ……..بس الله الرحمن […]

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