2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وقرر “زيزو” استبعاد بيل من مواجهة بايرن ميونخ الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، والتي خسرها الملكي بنتيجة (3-1)، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي: “بيل غاب عن المشاركة لأن النادي يعمل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يعلن رحيل بيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يعلن رحيل بيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).