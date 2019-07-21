فرق التفتيش في صحة ديالى تغلق عددا من الصيدليات المخالفة للضوابط والتعليمات

2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت فرق التفتيش في دائرة صحة ديالى عددا من الصيدليات المخالفة للضوابط والتعليمات .وقال فارس العزاوي مسؤول اعلام صحة ديالى :” ان فرق التفتيش في دائرة صحة المحافظة نفذت حملة تفتيشية مسائية لمتابعة عمل الصيدليات الاهلية في قضاء بعقوبة ، مركز محافظة ديالى ” .واضاف :” ان الحملة اسفرت عن غلق عدد من […]

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