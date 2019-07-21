سعيدي المولودي - مهرجان أجذير إيزوران: طقس العبور الثالث.

2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيدي_المولودي مهرجان أجذير إيزوران: طقس العبور الثالثيوم الأربعاء 17 يوليوز 2019 أعلنت جمعية أجذير إيزوران للثقافة الأمازيغية بخنيفرا خلال لقاء إعلامي عن تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان أجذير إيزوران والذي سينظم تحت الرعاية الملكية السامية في ما بين 23 و 27 يوليوز 2019 ويومي 17 و18 أكتوبر 2019، تخليدا للذكرى الثامنة عشرة لخطاب الملك محمد السادس التاريخي بأجذير سنة 2001، والذي تم الاعتراف فيه باللغة والثقاف......

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