2019/07/21 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلعت_رضوان لماذا ينفرد النظام المصرى (بظاهرة الدونية القومية)؟طلعت رضوان تداولتْ مواقع التواصل الاجتماعى الفيديوالذى أظهرأحد الإشخاص وهويبصق على مومياء الملك (سقنن- رع) وعن تلك الواقعة قالت نيفين العارف (المستشار الإعلامى بوزارة الآثار) أنه جارى التحقيق بعد انتشارالفيديوعلى معظم الفضائيات.
وأنّ واقعة البصق على مومياء الملك (سقنن- رع) تمت فى قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصرى..وأضافت أنها حرّرت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - لماذا ينفرد النظام المصرى (بظاهرة الدونية القومية)؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأنّ واقعة البصق على مومياء الملك (سقنن- رع) تمت فى قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصرى..وأضافت أنها حرّرت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - لماذا ينفرد النظام المصرى (بظاهرة الدونية القومية)؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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