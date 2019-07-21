2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان لماذا ينفرد النظام المصرى (بظاهرة الدونية القومية)؟طلعت رضوان تداولتْ مواقع التواصل الاجتماعى الفيديوالذى أظهرأحد الإشخاص وهويبصق على مومياء الملك (سقنن- رع) وعن تلك الواقعة قالت نيفين العارف (المستشار الإعلامى بوزارة الآثار) أنه جارى التحقيق بعد انتشارالفيديوعلى معظم الفضائيات.وأنّ واقعة البصق على مومياء الملك (سقنن- رع) تمت فى قاعة المومياوات الملكية بالمتحف المصرى..وأضافت أنها حرّرت......

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