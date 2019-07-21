النزاهة تضبط تلاعبا بقوائم 1700 اجيرا محالا الى عقد ببلدية الحلة

2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة بلديَّة الحلة – قسم الخدمات، تمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍّ، من ضبط معاون شؤون الخدمات في البلديَّة؛ لثبوت تلاعبه بقوائم تحويل (1726) أجيراً إلى عقود".واضاف البيان، ان" المُتَّهم أضاف أسماءً من غير الأجراء العاملين سابقاً في مديريَّة البلديَّة؛ لغرض تحويلهم إلى عقودٍ، فضلاً عن قيامه بوضع أسماءٍ وهميَّةٍ لأجراء سابقين على أساس أنه تمَّ إنهاء خدماتهم واستبدالهم بأسماءٍ جديدةٍ".واشار الى ان" التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن تشغيل أكثر من (250) شخصاً في البلديَّة تمَّ جلبهم عن طريق المُتَّهم"، لافتةً إلى "ضبط نسخةٍ طبق الأصل من الأوليات الخاصَّة بتحويل الأجراء إلى عقود".واردفت إنَّه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".انتهى..م.م

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