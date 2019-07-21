العراق يجمد اموال 5 شخصيات ويمنعهم من السفر

2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة فأنها قررت اضافة قيد 5 اشخاص بموجب قرارات مجلس الامن وهم " احمد اغ البشر و هوكا هوكا اغ الحسيني و مهري سيد عمار بن داحا و محمد بن احمد مهري ومحمد ولد متالي وجميعهم من جمهورية مالي".وأضافت، أن" هؤلاء الأشخاص ممنوعين من السفر وفقاً لأحكام البند السابق من ميثاق الأمم المتحدة".واشارت الى ان" هذا القرار سيعمم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات كافة، والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض اخذ الإجراءات المناسبة بحقهم".انتهى..م.م

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