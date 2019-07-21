امر برلماني بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية

2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، بأن امرا برلمانيا صدر بتكليف لجنة التعليم النيابية بالتحقيق في أسباب اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية من مناصبهم.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن المصدر، إن "رئيس مجلس النواب اصدر أمرا نيابيا بتكليف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب بالتحقيق في أسباب اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية، وعلى ضوئها عقدت اللجنة اجتماعا وشكلت لجنة برئاسة النائب حسن المسعودي وعضوية النائب ايناس المكصوصي والنائب رياض المسعودي للتحقيق بالاسباب واعلام رئاسة مجلس النواب بنتائج التحقيق بالسرعة الممكنة".واضاف، "كما وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة لجنة التعليم العالي ولجنة النزاهة بالاحداث الاخيرة ل‍كلية التراث الجامعة".

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