2019/07/21 | 11:55

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أمانة بغداد تمهل المتجاوزين في "الكرادة" ٧٢ ساعة لإزالة تجاوزاتهم

كلمة - بغداد

أنذرت أمانة بغداد، يوم الأحد، المتجاوزين في منطقة الكرادة

وسط بغداد 72 ساعة فقط، لإزالة تجاوزاتهم عن الرصيف.

وأكدت الأمانة في بيان توجيه ملاكاتها في بلدية الكرادة “إنذار

للمتجاوزين ضمن المنطقة الصناعية في شارع 18 المحلة 908 برفع وإخلاء

تجاوزاتهم المتمثلة بالمولدات ومحركات السيارات والمعدات الثقيلة

وغيرها، عن الأرصفة والشارع ولمدة ثلاثة أيّام فقط، وبخلافه ستقوم

الدائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم كلفة الأضرار”.

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