2019/07/21 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلن نادي الشرطة الرياضي، يوم الاحد، عن تولي مدرب صربي

تدريب الفريق الكروي الاول بالنادي.

ونقل موقع النادي عن رئيس الهيئة الادارية وهاب الطائي قوله ان

"المدرب الصربي الكسندر اليتش سيقود القيثارة الموسم المقبل".

يذكر ان المدرب الصربي اليتش درب ناديي الاهلي والرائد السعوديين.

يشار الى ان فريق الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب صربي يشرف على تدريب نادي الشرطة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب صربي يشرف على تدريب نادي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).