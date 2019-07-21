2019/07/21 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق حزب الجماعة الإسلامية في باکستان مشروع “صلّ وإستلم دراجة هوائية” في مسجد بمدينة “لاهور” الباکستانية, وذلك لتحفيز المسلمين على الصلاة وتعزيز ثقافة الصلاة.كما يهدف المشروع إلى نشر وتعزيز ثقافة الصلاة وتحفيز الأطفال والناشئة على الصلاة.وتم إطلاق المشروع في مسجد “مجتمع إحياء الإسلام” في شارع “شيرشاه” بمدينة “لاهور” الباكستانية.وفي هذا المشروع تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع “صلّ وإستلم دراجة هوائية” في الباكستان النعيم نيوز.

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