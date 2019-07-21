2019/07/21 | 11:59

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الانتهاء من تفتيش منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد

انهت قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة الاتحادية، الاحد، تفتيش

منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد، فيما اكدت ان

عمليات التطهير والتفتيش مستمرة.

وقال إعلام الحشد في بيان ، إن "قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة

الاتحادية التي تشارك بعمليات التطهير ضمن ارادة النصر والمسنودة

بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية اكملت تفتيش قرى منطقة

الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد".وأضاف البيان، أن "عمليات التفتيش ما زالت مستمرة".

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