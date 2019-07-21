الحكومة الأسترالية تجدد رفضها القاطع لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء

2019/07/21 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الحكومة الأسترالية رفضها القاطع لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء غير الشرعيين، مشددة على أن أي شخص يتعمد محاولة الدخول إلى أراضيها عبر التهريب سيعتقل ويطرد.

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